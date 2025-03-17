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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Заубер» набрал шесть очков в Австралии против четырех за весь 2024 год

Новый пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг, перешедший из «Хааса», занял седьмое место на Гран-при Австралии.

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