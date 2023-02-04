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Диллон Брукс дисквалифицирован на одну игру, Донован Митчелл оштрафован на 20000 долларов

По итогам потасовки во время матча между «Кливлендом» и «Мемфисом» (128:113) защитник «Гризлис» Диллон Брукс был дисквалифицирован на одну игру без выплаты заработной платы.

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