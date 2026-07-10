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Готовьтесь: синоптики назвали дату, после которой лето в Приморье начнет заканчиваться

Готовьтесь: синоптики назвали дату, после которой лето в Приморье начнет заканчиваться

Жителям Приморья не стоит рассчитывать, что летняя погода сохранится до самого сентября. По предварительным оценкам синоптиков, уже после 20–25 августа характер погоды начнет постепенно меняться: станет больше прохладных ночей, а дневное тепло уже не будет таким устойчивым.

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