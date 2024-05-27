В Чегемском районе военные следователи продолжают проводить проверки о постановки на воинский учет натурализованных граждан

В Кабардино-Балкарской Республике продолжаются проверки в отношении бывших иностранцев, получивших российское гражданство, и не вставших на воинский учет.
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