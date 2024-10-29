⏺Крым сохранил все меры социальной поддержки для граждан «Все меры социальной поддержки, без исключения, сохранены.
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⏺Крым сохранил все меры социальной поддержки для граждан «Все меры социальной поддержки, без исключения, сохранены.