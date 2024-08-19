Си Цзиньпин провел переговоры с высшим руководителем Вьетнама То Ламом в Пекине

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/ и президентом страны То Ламом в понедельник в Пекине.
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