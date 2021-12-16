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Аргентинский кокаин стоит дорого

Аргентинский кокаин стоит дорого

Прокурор настаивает на 19-летнем сроке для Андрея Ковальчука и его подельников.Судебный процесс в отношении бывшего сотрудника департамента безопасности МИД России Андрея Ковальчука, обвиняемого в контрабанде наркотиков, вступил в новую фазу.

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