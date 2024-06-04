Полиция: Украинцы платят до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать из страны

Представитель Нацполиции киевского режима Андрей Рубель заявил, что подпадающие под призыв граждане отдают огромные суммы за то, чтобы покинуть государство из-за изменений в мобилизационном законодательстве.
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