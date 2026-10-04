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День Ионы и Фоки: история, народные обычаи и приметы 5 октября

День Ионы и Фоки: история, народные обычаи и приметы 5 октября

5 октября — день, когда Церковь вспоминает сразу нескольких святых: пророка Иону, чья история стала прообразом Воскресения Христова, мученика Фоку Садовника и священномученика Фоку Синопского.

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