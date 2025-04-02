Усилия США оказались успешны. TSMC теперь решила производить чипы по самым современным техпроцессам в том числе и в Аризоне

Похоже, инициативы США по развитию полупроводниковой промышленности при Трампе имеют успех. Как сообщается, TSMC решила отказаться от своей инициативы по сохранению самых современных техпроцессов на территории Тайваня.
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