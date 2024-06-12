Политолог Беспалов допустил изменение антироссийской риторики в ЕС из-за Макрона

Эммануэль Макрон открыл "ящик Пандоры", назначив досрочные выборы во Франции на конец июня. Этот шаг спровоцировал слухи о возможной отставке президента, опасения захвата власти ультраправыми и объединение левых сил против всех.
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