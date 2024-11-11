Шольц и Трамп договорились вместе работать над «возвращением мира» в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились, что будут вместе работать над «возвращением мира» в Европу, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт 10 ноября журналистам.