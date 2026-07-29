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Умер французский диджей Kavinsky — автор хита Nightcall из фильма "Драйв"

Умер французский диджей Kavinsky — автор хита Nightcall из фильма "Драйв"

Французский диджей Kavinsky (настоящее имя — Венсан Пьер Клод Белорже), известный по хиту Nightcall из фильма "Драйв", умер на 51-м году жизни.

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