Румыния: всё для противодействия России

На состоявшемся 17 февраля обсуждении черноморской политики США и Румынии, которое было организовано румынским экспертным центром «Новая стратегия» (New Strategy Center) и американским Центром изучения европейской политики (CEPA) с участием бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, председателя комитета по иностранным делам и обороне парламента Норвегии проф.