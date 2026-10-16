Главное в тезисах: Тезис 1: Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе назвал сделку России и США по дизелю «элементом раскола и сомнений» и прямым ударом по доверию между союзниками.