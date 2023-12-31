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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лучшее, что есть в медиафутболе, помимо открытости, – неравнодушные к нему люди». Кир Воробьев поздравил с Новым годом болельщиков

«Салют всем подписчикам Медиафутбола на Sports.ru! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Несмотря на то, что медиафутбол – это очень яркая, живая и бодрая история, самое классное, что в нем есть, помимо открытости, – это люди, которые к нему неравнодушны, которые поддерживают или хают игроков, медиаперсон и остальных.

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