«Лучшее, что есть в медиафутболе, помимо открытости, – неравнодушные к нему люди». Кир Воробьев поздравил с Новым годом болельщиков

«Салют всем подписчикам Медиафутбола на Sports.ru! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Несмотря на то, что медиафутбол – это очень яркая, живая и бодрая история, самое классное, что в нем есть, помимо открытости, – это люди, которые к нему неравнодушны, которые поддерживают или хают игроков, медиаперсон и остальных.