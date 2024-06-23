Маленький ребёнок погиб в Севастополе после отражения ракетной атаки

Ранения получили 22 человека, двое погибли.фото: wikipedia.org/GIC198--> После отражения ракетной атаки в Севастополе погибли два человека, среди которых был двухлетний ребёнок, ещё 22 человека пострадали, сообщил 23 июня губернатор Михаил Развожаев.