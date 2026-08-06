Таджикистан и Starlink: цифровые технологии для школ и больниц

Таджикистан и компания SpaceX/Starlink обсуждают расширение сотрудничества в сфере спутникового интернета и цифровых технологий, следует из данных Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте республики .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии