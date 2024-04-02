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Foxconn обосновывается в Мексике, чтобы наладить выпуск серверного оборудовани...

Foxconn обосновывается в Мексике, чтобы наладить выпуск серверного оборудовани...

Foxconn обосновывается в Мексике, чтобы наладить выпуск серверного оборудования для СШАПротиворечия США и Китая подталкивают производителей электроники двигаться за пределы КНР не только по странам Азии, но и переносить производство ближе к границам США на североамериканском континенте.

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