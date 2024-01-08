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Титов: мрачные прогнозы для России не сбылись благодаря рыночной экономике

Титов: мрачные прогнозы для России не сбылись благодаря рыночной экономике

Уполномоченный при российском президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что мрачные прогнозы для России после введения западных санкций не оправдались, поскольку в стране сформировалась рыночная экономика.

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