Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

99 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    А что в Тамбове бесплатно всем устанавливают счётчики и кто же оплачивает банкет?😁😆😅После вмешательст...
  • Петр Федотов
    Такая хрень. Просто ментов лишили "заработка", ведь даже коню понятно, веранда продолжение ресторана,кафе и, стало бы...В России узаконят...
  • Иван Еськов
    Любо! Хорошо, что закрепили документально современную историю тамбовского казачества. Жаль только, что не вспомнили о...В Музейно-выставо...

В Тамбове двухдневную осеннюю ярмарку посетили более 20 тысяч человек

В Тамбове двухдневную осеннюю ярмарку посетили более 20 тысяч человек

За два дня проведения большой осенней ярмарки в Тамбове ее посетили более 21 тысячи человек. Свою продукцию представили 300 предпринимателей, фермеров и самозанятых из 27 городов России и Республики Беларусь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх