В Тамбове двухдневную осеннюю ярмарку посетили более 20 тысяч человек

За два дня проведения большой осенней ярмарки в Тамбове ее посетили более 21 тысячи человек. Свою продукцию представили 300 предпринимателей, фермеров и самозанятых из 27 городов России и Республики Беларусь.
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