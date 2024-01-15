Маррей проиграл на старте Australian Open и заявил, что это мог быть его последний матч в карьере на этом турнире

Энди Маррей практически без шансов уступил Томасу Этчеверри. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей встречался с Томасом Этчеверри.
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