Канадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане AlexCoderКанадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане AlexCoder Протесты напоминают "цветную революцию" В протестах Казахстана можно разглядеть классические признаки "цветной революции".
Канадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане AlexCoderКанадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане AlexCoder Протесты напоминают "цветную революцию" В протестах Казахстана можно разглядеть классические признаки "цветной революции".
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