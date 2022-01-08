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Канадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане

Канадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане

Канадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане AlexCoderКанадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане AlexCoder Протесты напоминают "цветную революцию" В протестах Казахстана можно разглядеть классические признаки "цветной революции".

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