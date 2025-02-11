Недостроенные дома для сирот: бывшего главу управления СЕЗ обвиняют в подлоге

Бывший руководитель управления строительства Службы единого заказчика Забайкальского края Александр Олейников предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке жилья для детей-сирот в Красном Чикое.
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