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Недостроенные дома для сирот: бывшего главу управления СЕЗ обвиняют в подлоге

Недостроенные дома для сирот: бывшего главу управления СЕЗ обвиняют в подлоге

Бывший руководитель управления строительства Службы единого заказчика Забайкальского края Александр Олейников предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке жилья для детей-сирот в Красном Чикое.

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