Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе модернизируют к 2026 году

В 2025 году запланировано завершение третьего этапа модернизации Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП), которую начнут использовать в космическом оборудовании уже к 2026 году.
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