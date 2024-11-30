В ГД предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предложил ужесточить ответственность за несоблюдение санитарных норм в жилых помещениях, включая возвращение в законодательство положения о принудительном изъятии жилья.
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