В ГД предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предложил ужесточить ответственность за несоблюдение санитарных норм в жилых помещениях, включая возвращение в законодательство положения о принудительном изъятии жилья.