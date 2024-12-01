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Числа 7, 10, 17, 24 и 26 оказались для мужчины особенными: это даты важных годовщин и номера его любимых игроков в бейсбол.

Числа 7, 10, 17, 24 и 26 оказались для мужчины особенными: это даты важных годовщин и номера его любимых игроков в бейсбол.

Американец 9 лет ставил на одни и те же числа в лотерее и наконец сорвал джекпот — теперь он будет получать по $25 000 ежегодно до конца жизни, — UPI Числа 7, 10, 17, 24 и 26 оказались для мужчины особенными: это даты важных годовщин и номера его любимых игроков в бейсбол.

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