Американец 9 лет ставил на одни и те же числа в лотерее и наконец сорвал джекпот — теперь он будет получать по $25 000 ежегодно до конца жизни, — UPI Числа 7, 10, 17, 24 и 26 оказались для мужчины особенными: это даты важных годовщин и номера его любимых игроков в бейсбол.