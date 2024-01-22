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Китай

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Премьер-министр Антигуа и Барбуды нанесет визит в Китай

Пекин, 19 января /Синьхуа/ -- По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун с 22 по 28 января будет находиться в Китае с официальным визитом, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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