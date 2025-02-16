Путешествие сквозь время, науку и энергию "ци" Акупунктура: все-таки лечит или только деньги? Научные факты и опасные мифы Представьте, что ваше тело — это карта, где каждая точка связана с внутренними органами, эмоциями и энергией.
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