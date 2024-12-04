Сотрудники уголовного розыска в Адлере задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизоров. Владелица гостевого дома обратилась в полицию после того, как заметила исчезновение техники из номеров.
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Сотрудники уголовного розыска в Адлере задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизоров. Владелица гостевого дома обратилась в полицию после того, как заметила исчезновение техники из номеров.