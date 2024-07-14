У редактора Kotaku очередная SJW-истерика из-за слов Марка Керна Редактор Kotaku, му...

У редактора Kotaku очередная SJW-истерика из-за слов Марка КернаРедактор Kotaku, мужчина, который утверждает, что он женщина и использует имя Кэролин Пети, разразился безумными и невменяемыми разглагольствованиями против Марка Керна, также известного как Груммц, обвинив его в «поддержании и укреплении гетеронормативного циснормативного патриархального статус-кво сторонников превосходства белой расы».