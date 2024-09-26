В СФ предложили давать женщинам с детьми допбаллы при поступлении в вуз

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил считать наличие детей индивидуальным достижением при поступлении в вуз для женщин, родивших ребенка в течение года до подачи документов в вуз.
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