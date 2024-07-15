На Сахалине предпринимательница подозревается в хищении свыше 1,5 млн рублей бюджетных средств

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили причастность 56-летней предпринимательницы из Смирныховского района к хищению бюджетных денежных средств.
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