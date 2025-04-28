Россияне полюбили банковский абьюз, а также запрет дикпиков по факсу

Самые интересные финансовые и технологические новости из России и мира на этой неделе: Трамп признал, что пошлины для Китая слишком высоки, Tesla отчиталась о плохой репутации, Центробанк РФ не меняет процентные ставки, Дуров критикует французские власти, наступила «эра впечатлений» искусственного интеллекта, роботы участвуют в марафонах в Китае, а NFT оказались бесполезны.
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