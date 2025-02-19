Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

В новый пакет войдут ограничения против 13 банков и 73 нефтяных танкеров, странам ЕС запретят покупать российский алюминий, также будет введен запрет на вещание восьми российских СМИ в странах Евросоюза Постпреды стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)