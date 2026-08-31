БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Серый» борт в небе Москвы: Визит Джона Рэтклиффа был организован, как настоящая специальная операция

«Серый» борт в небе Москвы: Визит Джона Рэтклиффа был организован, как настоящая специальная операция

Для чего директор ЦРУ летел в Россию на самолете с максимальной защитой, вез отряд телохранителей и бронеавтомобили Алексей Михайлов Фото: Liang Sen/XinHua/Global Look Press Дипломатическая миссия Джона Рэтклиффа была «настолько деликатной», что «даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома не знали о ней заранее».

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