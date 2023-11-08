Закрытое заседание по «Северным потокам» пройдет в Совбезе ООН 8 ноября

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». О мероприятии сообщили представители постоянного представительства Бразилии при международной организации, пишет ТАСС.
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