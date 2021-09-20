ЕС потребовал разъяснений от США из-за потери Францией контракта на подлодки

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС потребовал объяснений от США из-за потери Францией контракта на поставки подводных лодок после создания оборонного партнерства Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании (AUKUS).
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС потребовал объяснений от США из-за потери Францией контракта на поставки подводных лодок после создания оборонного партнерства Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании (AUKUS).
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