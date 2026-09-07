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YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины

https://ukraina.ru/20260907/youtube-zablokiroval-dostup-ukra.YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов и других лиц, к которым есть претензии со стороны киевского режима.

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