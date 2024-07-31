Сильные ожидаются в Нижегородской области 31 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Спасатели отметили, что дожди — местами сильные — пройдут по Нижегородской области и Нижнему Новгороду.
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