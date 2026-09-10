В Тульской области стартовал масштабный фестиваль «Школьное ГТО-2026»

Фестиваль приурочен к 85-й годовщине обороны Тулы и 95-летию со дня основания комплекса ГТО в России.
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