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Аргументы и Факты

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Содрогнётся половина Польши: дан жёсткий ответ на агрессию НАТО у границ РФ

Содрогнётся половина Польши: дан жёсткий ответ на агрессию НАТО у границ РФ

Россия жестко ответит на попытку провести «агрессивные» учения НАТО у границы Калининградской области, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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