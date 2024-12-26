Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines 

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послания с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщает romanian.
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