Минфин рассматривает увеличение НДПИ на уголь в последнем квартале 2023 года

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Российской Федерации, в ведомстве рассматривают возможность увеличения фискальной нагрузки на угольную промышленность за счет роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).