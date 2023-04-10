Daily Moscow

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • allex lex
    Кто-то должен навязать ему этоForeign Affairs: ...
  • Михаил
    вона где щас мутько мутит!! ай молодца непотопляемая.Путин обсудил с г...
  • Денисов Денис
    И кстати Путина Запад развёл на СВО как лоха полного. Тупо взяли на "СЛАБО"! Ни разделять Россию на части, ни её полн...Exxpress: отсутст...

Минфин рассматривает увеличение НДПИ на уголь в последнем квартале 2023 года

Минфин рассматривает увеличение НДПИ на уголь в последнем квартале 2023 года

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Российской Федерации, в ведомстве рассматривают возможность увеличения фискальной нагрузки на угольную промышленность за счет роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх