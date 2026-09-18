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Царьград

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Исчезновение Усольцевых в Красноярском крае: поиски приостановлены

Исчезновение Усольцевых в Красноярском крае: поиски приостановлены

Семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Поиски, начатые 30 сентября, с привлечением волонтеров, спасателей и дронов, неоднократно возобновлялись.

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