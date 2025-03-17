Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Ай, да Карни! Этот "премьер" страны-вассала мелкобритании сделал невероятное - он приравнял страны Жы-7 к стране-терр...Киев будет предст...
  • Svetlana Kuzmina
    С такой Европой, вообще, даже никаких разговоров не может быть. От такой Европы нужно возводить снова "железный занав...Киев будет предст...
  • Eduard
    Единство как у мафии! Так и представляйте Европу и НАТО мафия!Отказ США от подд...

"Украине придётся смириться": депутат Иванов указал противнику его место. Оно не в НАТО

"Украине придётся смириться": депутат Иванов указал противнику его место. Оно не в НАТО

То, что Украине не видать членства в НАТО, как своих ушей понятно было уже давно. По крайней мере, людям здравомыслящим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх