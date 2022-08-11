Российская команда в рамках АрМИ-2022 посетила Королевский мавзолей Мавритании в Алжирской Народной Демократической Республике

Российская команда в рамках АрМИ-2022 посетила Королевский мавзолей Мавритании в Алжирской Народной Демократической Республике

Алжирская сторона провела крайне увлекательную экскурсию по Мавзолею, в ходе которой российская команда ближе познакомилась с историей Алжира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх