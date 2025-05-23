Эксперты в рамках НМЭК обсудили цели нацпроекта «Экологическое благополучие»

На сессии «Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы», состоявшейся в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025, эксперты обсудили ключевые направления улучшения системы управления отходами в рамках экономики замкнутого цикла.
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