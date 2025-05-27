Миронов предложил увеличить пособие по рождению ребенка

Лидер фракции Справедливая Россия За правдуСергей Миронов перед пленарным зас.Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов перед пленарным заседанием Госдумы заявил, что с 1 января пособие по рождению ребенка составляет 26 941 рубль, однако этого недостаточно.