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Председатель Следственного комитета дал поручение инициировать передачу уголовного дела о нападении на мужчину в Ставропольском крае

Председатель Следственного комитета дал поручение инициировать передачу уголовного дела о нападении на мужчину в Ставропольском крае

Председателем Следственного комитета РФ дано поручение руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Иванову И.

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